МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 19 536, до 6 804 910, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 536 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 416 (7,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 804 910 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,29%.

Наибольшее число заражений COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье — соответственно 1402, 1385 и 776 новых случаев.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай, Чукотском и Ненецком автономном округах — 27, 15 и 12 соответственно.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва — 0,09%, 2. Республика Алтай — 0,13%, 3. Республика Бурятия — 0,17%.

За сутки в России после COVID-19 выписаны 19 654 человека, с начала пандемии выздоровели 6 073 157 пациентов, в том числе в Москве выписаны 2 299 человека, в Подмосковье — 1 571 и в Санкт-Петербурге — 892 человека.

За сутки в РФ подтверждены 809 смертей с COVID-19, за все время — 178 423, в частности, в Москве подтверждены 52 смерти, Краснодарском крае — 32, Свердловской области — 32.