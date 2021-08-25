МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Почти половина поставщиков и более четверти производителей продукции животного происхождения, отправляемой в учреждения социальной сферы, нарушают требования ветеринарного законодательства при оформлении документов, говорится в сообщении Россельхознадзора со ссылкой на результаты мониторинга. Российские торговые сети ввели нулевую наценку на продукты

"В ходе анализа данных системы "Меркурий" установлено, что 1739 компаний-поставщиков (46%) и 1302 производителя (27%) нарушают требования ветеринарного законодательства", — говорится в сообщении.

Ведомство регулярно анализирует деятельность таких компаний при оформлении ими электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД): в частности, на 23 августа проверки проведены в отношении 13801 социальной организации, 3784 поставщиков подконтрольных товаров и 4790 производителей продуктов для социальных учреждений.

Согласно сообщению, мониторинг выявил факты выдачи эВСД на просроченные продукты или товары с будущей датой выработки. Ведомство также выявило фантомные площадки, которые обычно используются для незаконного ввода в оборот продукции неизвестного происхождения, неподтвержденного качества и безопасности. Были обнаружены и факты несоответствия объемов сырья и готовой продукции из него, что указывает на выпуск потенциально опасных товаров и возможного фальсификата.

"С начала года по состоянию на 23 августа 2021 года к административной ответственности привлечено 1033 поставщика и 422 производителя, отправляющих продукты животного происхождения в социальные учреждения. В ряде случаев нарушителям высланы предупреждения", — сообщает ведомство. Сведения о нарушениях также передаются в прокуратуру и правоохранительные органы и доводятся до региональных властей.