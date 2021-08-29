ПЕКИН, 29 авг — ПРАЙМ. Власти КНР поддерживают научное расследование о происхождении COVID-19, но выступают против политизации этого процесса, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заместителя главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исиня. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 19 286

На прошлой неделе разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. При этом к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: "естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории".

"Вопрос о происхождении COVID-19 — это научная задача. Правительство Китая поддерживает работу ученых по отслеживанию происхождения коронавируса, но оно выступает против политизации это процесса и использования его в качестве инструмента перекладывания вины", — цитирует агентство слова Цзэн Исиня.

Цзэн Исинь также выразил надежду, что в Вашингтоне смогут осознать, что вирус является общим врагом для всего человечества, и будут относиться к проблеме его происхождения исключительно с точки зрения науки.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов. В мае этого года Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.