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Россиян предупредили о повышенном риске смерти после перенесенного COVID
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Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Пример, перенес ковид человек,... ПРАЙМ, 31.08.2021
минздрав, михаил мурашко, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Пример, перенес ковид человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти", — сказал Мурашко в интервью каналу "Россия 24".
Он уточнил, что уже составлены списки для приглашение пациентов, перенесших коронавирус, на углубленную диспансеризацию.