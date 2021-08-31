МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Число случаев коронавируса в России выросло на 17 813

"Пример, перенес ковид человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти", — сказал Мурашко в интервью каналу "Россия 24".

Он уточнил, что уже составлены списки для приглашение пациентов, перенесших коронавирус, на углубленную диспансеризацию.