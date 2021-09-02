МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса в России стала управляемой, в стране зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
"Да, на сегодняшний день фармакологически эта инфекция управляема", — сказал Фисенко на сессии ВЭФ, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что пандемия в России стала управляемой.
Он отметил, что сегодня в арсенале России есть уже четыре вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/health/20210902/834586999.html
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