МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса в России стала управляемой, в стране зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

"Да, на сегодняшний день фармакологически эта инфекция управляема", — сказал Фисенко на сессии ВЭФ, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что пандемия в России стала управляемой.

Он отметил, что сегодня в арсенале России есть уже четыре вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.