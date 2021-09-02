МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Первые результаты разработки единой вакцины против коронавируса и гриппа, которая разрабатывается в РФ, могут появиться к концу 2021 года, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров. Замминистра здравоохранения: пандемия в России стала управляемой

"Думаю, что первые результаты мы сможем увидеть до конца текущего года", — сказал Мантуров в рамках Восточного экономического форума.

По словам министра, после получения первых результатов разработки следующим этапом будет начало испытаний, чтобы запустить серийное производство вакцины.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в апреле говорил, что госкорпорация планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 к началу 2022 года. По словам Чемезова, новая вакцина будет защищать как от коронавируса, так и от гриппа.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.