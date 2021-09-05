МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Иммунолог объяснил, когда коронавирус станет сезонным

"Необходим консенсус по координации исследований и выработке общих регуляторных подходов для обеспечений скорейшей доступности медицинской продукции для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, включая вакцины против новых штаммов возбудителей, возникающих в период пандемий. Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски", — заявил он в ходе встречи министров Группы двадцати: "Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН", его слова приводит пресс-служба Минздрава.

Министр также отметил, что важно формировать общие подходы к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных.

"Важным представляется формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами", — заявил Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава, в ходе встречи министров Группы двадцати: "Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН".