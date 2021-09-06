МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Сервис по продлению московских QR-кодов после ревакцинации заработает через неделю, срок кода составит один год, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Число случаев COVID-19 за сутки в РФ выросло на 17 856

"Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакцинной или первой дозой двухкомпонентной", — сообщили в штабе.

В оперштабе напомнили, что изначально QR-коды действительны в течение года после первичной вакцинации, поэтому не должно возникать сложностей с их использованием, ни одного QR-кода с истёкшим сроком на сегодня нет.