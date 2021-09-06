МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Одним компонентом вакцины от коронавируса привились 46 миллионов россиян, оба компонента получили 39 миллионов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Коллеги, 46 миллионов получили прививку первым компонентом и почти 39 миллионов двумя компонентами", — заявила Голикова журналистам.