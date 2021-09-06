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2021-09-06T16:51:00+03:00

2021

https://1prime.ru/health/20210906/834613039.html

Первым компонентом вакцины от COVID привились около 46 миллионов россиян

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Одним компонентом вакцины от коронавируса привились 46 миллионов россиян, оба компонента получили 39 миллионов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Коллеги, 46 миллионов... ПРАЙМ, 06.09.2021

татьяна голикова, covid-19, пандемия, вакцинация, новости, здоровье, общество

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60