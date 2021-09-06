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Первым компонентом вакцины от COVID привились около 46 миллионов россиян
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Одним компонентом вакцины от коронавируса привились 46 миллионов россиян, оба компонента получили 39 миллионов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Коллеги, 46 миллионов... ПРАЙМ, 06.09.2021
татьяна голикова, covid-19, пандемия, вакцинация, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Одним компонентом вакцины от коронавируса привились 46 миллионов россиян, оба компонента получили 39 миллионов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Коллеги, 46 миллионов получили прививку первым компонентом и почти 39 миллионов двумя компонентами", — заявила Голикова журналистам.