МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Необходимость сезонной вакцинация против гриппа на фоне пандемии COVID-19 связана с опасениями микст-инфекции обоих заболеваний, такое заражение может создать сильную нагрузку на организм человека, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Эксперт научила, как обеспечить себя за счет коммерческой недвижимости

"Необходимость сезонной вакцинации против гриппа в эпоху пандемии COVID-19 возникла из-за опасений появления микст-инфекций гриппа и COVID-19", — сказал Поздняков. Он пояснил, что микст-инфекция может стать проблемой, потому что и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают ее, разносясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.

"Соответственно, заражение обоими вирусами может быть более "злокачественным" для пациента, чем если бы он заболел какой-либо одной из этих инфекций. Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжелым будет поражение основных систем и каковы будут последствия. В любом случае – сосудистая система пострадает сильно", — подчеркнул Поздняков.

Он обратил внимание, что любая вакцина защищает только от микроорганизмов, против которых она разработана, поэтому вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, и наоборот.

"Грипп – заболевание с понятной зимне-весенней сезонностью, поэтому вакцинироваться нужно хотя бы за месяц до наступления предполагаемого подъема заболеваемости, то есть – в сентябре, октябре. А между прививками против коронавирусной инфекции и гриппа следует сделать интервал в один месяц", — сообщил врач. Эксперт объяснил, за каких родственников вам доплатят к пенсии

Он подчеркнул, что в первую очередь вакцинироваться от гриппа рекомендуется детям, людям старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем. Он также добавил, что такую прививку можно сделать, в частности, на фоне онкопатологии или иммунодефицитного состояниями.

Людям, которые имеют по какой-либо причине, например из-за работы, повышенный риск заражения любыми острыми респираторными инфекциями, также рекомендуется вакцинироваться от гриппа. "По сути – это те же группы людей, которые находятся группе риска COVID-19, кроме детей", — сказал Поздняков.

Он добавил, что пока нет ясных данных по поводу того, могут ли новые штаммы коронавируса и гриппа влиять друг на друга и на дальнейшие мутации. "В любом случае, для человека такая мутация не будет клинически значимой и фатальной", — заключил врач.