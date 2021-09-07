Эксперты решат, как совмещать прививки от гриппа и коронавируса
Иммунологическая комиссия на этой неделе решит, как совмещать прививки от гриппа и коронавируса
Читать 1prime.ru в
САРАТОВ, 7 сен — ПРАЙМ. Иммунологическая комиссия на этой неделе примет решение о том, как совмещать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"На этой неделе пройдет заседание иммунологической комиссии, которая примет решение уже с учетом всех данных. Ранее было решение принято составом специалистов о разделении, сейчас появились новые данные по безопасности, поэтому на этой неделе иммунологическая комиссия должна принять решение о совместимости", — сказал Мурашко журналистам.
https://1prime.ru/health/20210907/834625908.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.