САРАТОВ, 7 сен — ПРАЙМ. Иммунологическая комиссия на этой неделе примет решение о том, как совмещать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"На этой неделе пройдет заседание иммунологической комиссии, которая примет решение уже с учетом всех данных. Ранее было решение принято составом специалистов о разделении, сейчас появились новые данные по безопасности, поэтому на этой неделе иммунологическая комиссия должна принять решение о совместимости", — сказал Мурашко журналистам.