МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Министры здравоохранения на встрече G20 называли вакцину "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Матвиенко заявила о жестком сопротивлении "Спутнику V"

Встреча министров здравоохранения "Группы двадцати" прошла 5 сентября.

"За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили, "Спутник" — лучший препарат для профилактики", — сказал Мурашко на Форуме социальных инноваций регионов.

Он отметил, что более 1,2 тысячи медицинских изделий появилось на рынке за время пандемии, за столь короткий промежуток времени такого еще не было. По словам Мурашко, в том числе появились и препараты, который спасают жизни.