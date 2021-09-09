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Глава депздрава оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
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Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высокая, предупредил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. "Вероятность четвертой волны очень... ПРАЙМ, 09.09.2021
covid-19, пандемия, москва, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высокая, предупредил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Вероятность четвертой волны очень высокая", — сказал Хрипун на Форуме социальных инноваций регионов.
Он отметил, что власти уже знают, в какой очерёдности и при каком уровне заболеваемости нужно перепрофилировать койки для пациентов с коронавирусом.
При этом более 4,8 миллиона москвичей уже прошли вакицнаицю от коронаивируса, Хрипун.