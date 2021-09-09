МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высокая, предупредил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 380

"Вероятность четвертой волны очень высокая", — сказал Хрипун на Форуме социальных инноваций регионов.

Он отметил, что власти уже знают, в какой очерёдности и при каком уровне заболеваемости нужно перепрофилировать койки для пациентов с коронавирусом.

При этом более 4,8 миллиона москвичей уже прошли вакицнаицю от коронаивируса, Хрипун.