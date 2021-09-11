СУДАК, 11 сен — ПРАЙМ. Отменять масочный режим в РФ на фоне ситуации с коронавирусом не планируют даже при хороших темпах вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова Врач рассказала о связанном с коронавирусе психологическом расстройстве

"Безусловно, мы все хотим вернуться к той жизни, которая была в доковидуную эпоху, но это может случиться только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией, главный инструмент против которой у нас есть — это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко", — сказала Попова, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли Роспотребнадзор отменять обязательное ношение масок в РФ на фоне довольно хороших темпов вакцинации.

"Нет, сейчас не планируем", — подчеркнула Попова.