МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточный, а чем выше этот уровень, тем более позитивно это для экономического роста, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о планах по цифровому рублю

В России, по последним данным, более 42 миллионов вакцинированных от коронавирусной инфекции.

"На мой взгляд, конечно, уровень вакцинации недостаточный. Даже не столько с точки зрения влияния на экономику — в принципе вакцинация нужна для того, чтобы защитить свое здоровье, здоровье близких и людей, с которыми вы общаетесь", — заявила глава регулятора в интервью РБК, имею в виду прививки от нового коронавируса.

Но если говорить об экономических эффектах вакцинации, то она считает, что чем выше уровень вакцинации, тем это более позитивно для экономического роста и меньше рисков возможных локдаунов, потому что меньше может быть негативных последствий даже от новых штаммов, отметила Набиуллина.

"И больше уверенность инвесторов, что не будет локдаунов, в том, что, если инвестор вкладывает в тот или иной проект, не будет каких-то сюрпризов, что спрос и выручка опять не упадут, и, соответственно, инвестиции будут рентабельны. Поэтому косвенно, конечно, вакцинация влияет и в целом на инвестиционную активность", — заключила она.