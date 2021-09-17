2021-09-17T13:59:57+03:00
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2021-09-17T13:59:57+03:00
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Почти 47,5 миллиона россиян привились первым компонентом вакцины от COVID
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Почти 47,5 миллиона россиян сделали первую прививку вакцины от коронавируса, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Обоими компонентами привился 41 миллион граждан РФ. ПРАЙМ, 17.09.2021
covid-19, пандемия, вакцинация, михаил мурашко, минздрав, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Почти 47,5 миллиона россиян сделали первую прививку вакцины от коронавируса, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Обоими компонентами привился 41 миллион граждан РФ.