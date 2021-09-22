МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России утвердило новую версию методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции у пациентов. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минздрава. Врачи считают, что COVID можно рассматривать как сезонную инфекцию

"Минздрав России утвердил 12 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных", — отмечается в сообщении пресс-службы.

В новой версии рекомендаций, в частности, обновлены разделы, которые касаются лабораторной диагностики коронавируса, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, в том числе по ведению беременных пациенток.

Раздел "Патогенетическое лечение" полностью переработан с учетом накопленного опыта лечения COVID-19. Здесь уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, а также расширена информация о возможных комбинациях препаратов.

Также в методику добавлен новый раздел — "Антимикотическая терапия". Здесь отражаются особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с COVID-19.

Минздрав также исключил препарат умифеновир из схемы лечения пациентов с факторами риска и лёгким течением коронавируса в условиях стационара.