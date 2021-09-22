МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Заболеваемость коронавирусом интенсивно растет в 36 регионах России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу НТВ. Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

"Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный", — сказала Попова. Она уточнила, что во второй декаде сентября растет заболеваемость не только коронавирусом, но и всеми острыми респираторными вирусными инфекцями.

При этом уже 40 миллионов взрослых россиян польностью привиты от COVID-19, добавила Попова. На сегодняшний день в России уже достаточно высокая доля россиян с иммунитетом к коронавирусом, отметила она.

"Сегодня у нас есть вакцина, (и) уже достаточно высокий удельный вес людей, которые уже имеют иммунитет, привились… или переболели… Мы движемся к заветным цифрам", — сказала Попова.

Разработчики российских вакцин от коронавируса полностью просчитывают различные варианты, чтобы препараты были актуальными, добавила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Анна Попова опровергла информацию о более тяжелом течении заболевания при заражении штаммом COVID-19 "дельта". "Нигде в мире не описано, что штамм "дельта" вызывает более тяжелое течение", — отметила она.