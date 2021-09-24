МОСКВА, 24 сен — Прайм. Ожидания по заболеваемости COVID-19 в России этой осенью ниже, чем в прошлом году, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.

"Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию", — цитирует агентство эксперта.

По его словам, маски по-прежнему нужно носить, и постановление главного государственного врача России продолжает действовать.

Собеседник агентства также указал, что вакцинацию в России прошли уже 40 миллионов человек, и для формирования необходимой иммунной прослойки и популяционного иммунитета этой цифры недостаточно.