МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минздрав России выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины против COVID-19 "Бетувакс", следует из реестра разрешений на клинические исследования.

"Бетувакс-КоВ-2 (Рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2). Оценка безопасности, переносимости и иммуногенности Бетувакс-КоВ-2 у взрослых здоровых добровольцев",- говорится в реестре.