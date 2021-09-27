Минздрав выдал разрешение на исследования новой вакцины от COVID
Минздрав выдал разрешение на клинические исследования вакцины от COVID-19 "Бетувакс"
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минздрав России выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины против COVID-19 "Бетувакс", следует из реестра разрешений на клинические исследования.
"Бетувакс-КоВ-2 (Рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2). Оценка безопасности, переносимости и иммуногенности Бетувакс-КоВ-2 у взрослых здоровых добровольцев",- говорится в реестре.
https://1prime.ru/health/20210927/834810446.html
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