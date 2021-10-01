ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт — ПРАЙМ. Власти Свердловской области приняли решение о введении в регионе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.
С 5 октября обязаны вакцинироваться сотрудники сферы образования, торговли, общественного питания, финансовых услуг, такси, гостиничных услуг, работники почты, парикмахерских, химчисток, театров, спортивных объектов.
Кроме того, привиться должны муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.
Перечисленные категории граждан должны получить первую прививку до 1 ноября, а вторую — до 1 декабря. В протвном случае работодателю придется перевести сотрудников на дистанционный формат работы.