ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт — ПРАЙМ. Власти Свердловской области приняли решение о введении в регионе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, сообщает региональный Роспотребнадзор. Голикова исключила возможность введения локдауна в России

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

С 5 октября обязаны вакцинироваться сотрудники сферы образования, торговли, общественного питания, финансовых услуг, такси, гостиничных услуг, работники почты, парикмахерских, химчисток, театров, спортивных объектов.

Кроме того, привиться должны муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.

Перечисленные категории граждан должны получить первую прививку до 1 ноября, а вторую — до 1 декабря. В протвном случае работодателю придется перевести сотрудников на дистанционный формат работы.