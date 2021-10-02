МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В Белоруссии за сутки выявлены 1998 пациентов с коронавирусом, сообщили в пресс-службе белорусского Минздрава. Умерли 15 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4174 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", — сообщил Минздрав. В России обнаружен новый вариант коронавируса

Ранее рекорд по числу заболевших был отмечен 22 сентября, тогда было зарегистрировано 1989 случаев.

Всего положительный тест на коронавирус подтвердился у 542077 жителей Белоруссии. Выздоровели — 521326.

Врачи, по данным 2 октября, выполнили 35647 исследований для постановки диагноза. Всего же в стране проведено 8 574 094 теста.

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