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В Белоруссии обновлен суточный максимум заболевших коронавирусом
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В Белоруссии за сутки выявлены 1998 пациентов с коронавирусом, сообщили в пресс-службе белорусского Минздрава. Умерли 15 человек. "За весь период распространения инфекции на... ПРАЙМ, 02.10.2021
белоруссия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В Белоруссии за сутки выявлены 1998 пациентов с коронавирусом, сообщили в пресс-службе белорусского Минздрава. Умерли 15 человек.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4174 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", — сообщил Минздрав.
Ранее рекорд по числу заболевших был отмечен 22 сентября, тогда было зарегистрировано 1989 случаев.
Всего положительный тест на коронавирус подтвердился у 542077 жителей Белоруссии. Выздоровели — 521326.
Врачи, по данным 2 октября, выполнили 35647 исследований для постановки диагноза. Всего же в стране проведено 8 574 094 теста.
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