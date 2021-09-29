МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Коронавирус, вызывающий COVID-19, вопреки первоначальным опасениям, не оказался тем возбудителем, повторное заражение которым приводит к тяжелым последствиям вследствие эффекта антителозависимого усиления. Об этом URA.RU рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев. Инфекционист предположил, сколько еще продлится пандемия

По его словам, в начале пандемии люди главным образом боялись, что снова заболеть ковидом означает резко увеличить шансы на летальный исход — таким эффектом, к примеру, обладает лихорадка денге.

"Геморрагическая лихорадка денге есть в Индии, в Таиланде. Там этот эффект усиленного антитела интересно проявляется. Когда человек в первый раз болеет, то прям полная аналогия нашего банального ОРВИ, то есть, температура и сопли. Если человек второй раз заболевает, то это клиника геморрагической лихорадки: 41-42 температура, кровотечения маточные, десневые, внутренних органов и так далее, и высокая вероятность смертности. Мы об этом знали, что есть такие вирусы на момент февраля-марта 2020 года, когда коронавирус еще не был изучен. Этого и остерегались. Но, к счастью, этого нет", — объяснил Акинфиев.

Он добавил, что если бы коронавирус обладал такими опасными свойствами, это было бы схожим с биологическим оружием. Сама лихорадка денге не распространяется так широко и не представляет глобальной опасности только из-за того, что заражение идет через определенных комаров, то есть, не воздушно-капельным путем.

"А если бы был такой вирус, который имеет антителоусиленного эффекта, распространялся респираторным путем, это почти биологическое оружие", — уточнил он.

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко отметил, что коронавирус не сможет мутировать так, чтобы иметь действие наподобие лихорадки денге.

"Пока таких оснований нет, потому что и способы передачи, и резервуары, вся эта экология отличается от лихорадки денге", — сказал ученый.

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