МОСКВА, 3 окт —ПРАЙМ. За сутки в России подтверждены 890 смертей пациентов с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Это максимальное число смертей с начала пандемии. В Крыму зафиксирован абсолютный рекорд по COVID-19

В частности, в Москве скончались 65 человек, в Санкт-Петербурге — 59, в Свердловской области — 46. С начала пандемии в России от COVID-19 умерло 209 918 человек.

Число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло на 25 769 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 247 (8,7%) без клинических проявлений, говорится в сообщении оперштаба. За все время в стране зарегистрированы 7 586 536 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,34%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве — 4294, Санкт-Петербурге — 2463, Подмосковье — 1646; наименьшее — в Магаданской области — 19, Чукотском автономном округе — 16, Ненецком автономном округе — 13. Наименьший темп прироста зафиксирован в Бурятии, Магаданской и Сахалинской областях, он составил 0,17%, сообщает оперштаб.

За сутки в РФ выписан 15 391 человек после COVID-19, из них в Москве — 1885, в Подмосковье — 999, в Республике Коми — 482. За все время в РФ после COVID-19 выписано 6 725 965 человек.