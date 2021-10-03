МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом не поддается прогнозам, заявил в эфире канала "Россия 1" главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Минпросвещения оценило возможность закрытия школ на карантин

"Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", — сказал он.

За сутки в России было подтверждено 890 смертей пациентов с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Это максимальное число смертей с начала пандемии. Число новых случаев заболевания коронавирусом в РФ по итогам 2 октября выросло на 25 769.