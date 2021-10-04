ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 4 октября — ПРАЙМ. Около 55% работников торговли в РФ вакцинированы от COVID-19, в сфере обрабатывающей промышленности этот показатель достиг 45%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на форуме "Биотехмед". Мантуров ожидает роста производства вакцин от COVID-19 по итогам года

"45% в обрабатывающих секторах промышленности вакцинированы и 55% в торговле", — отметил министр.

Мантуров также уточнил, что в Москве показатель вакцинации выше. "В торговле, в частости, компания "Магнит" — у меня недавно с ними встреча была — 80% вакцинировано сотрудников, работающих именно в торговле. То есть мы говорим о том, что цифра выше, чем в среднем по стране", — добавил министр.