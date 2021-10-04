2021-10-04T12:13:00+03:00
2021-10-04T12:20:30+03:00
2021-10-04T12:13:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20211004/834869440.html
Мурашко оценил результаты одновременной вакцинации от гриппа и COVID
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает обнадеживающими первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и COVID-19. Об этом министр заявил на форуме "Биотехмед"... ПРАЙМ, 04.10.2021
вакцинация, михаил мурашко, covid-19, минздрав, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83485/13/834851359.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83485/13/834851359.jpg
https://1prime.ru/images/83485/13/834851358.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83485/13/834851358.jpg
https://1prime.ru/images/83485/13/834851346.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83485/13/834851346.jpg
https://1prime.ru/health/20211004/834869012.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт — ПРАЙМ. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает обнадеживающими первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и COVID-19. Об этом министр заявил на форуме "Биотехмед".
По его словам, сейчас главная задача — оценить эффективность одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса.
Соответствующие доклинические исследования уже начались в России, по их результатам примут решение о дальнейших шагах.