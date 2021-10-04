ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт — ПРАЙМ. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает обнадеживающими первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и COVID-19. Об этом министр заявил на форуме "Биотехмед". Мантуров назвал долю вакцинированных работников торговли в России

По его словам, сейчас главная задача — оценить эффективность одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса.

Соответствующие доклинические исследования уже начались в России, по их результатам примут решение о дальнейших шагах.