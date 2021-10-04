ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт — ПРАЙМ. Ревакцинацию от коронавируса прошли около 1,8 миллиона россиян, заявил глава Минздрав РФ Михаил Мурашко. Песков оценил темпы вакцинации в России

Министр здравоохранения подчеркнул, что из числа привитых от в России заболевают всего 2%. "Те, кто сегодня заболевают и попадают в стационары в своём большинстве, — это невакцинированные", — сказал он.

Обращений от московского международного кластера в Сколково на ввоз в РФ зарубежных вакцин не поступало, отметил Мурашко. Министр уточнил, что бесплатных вакцин в России достаточно.

В настоящее время в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" Центра им. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор","КовиВак" от центра им. Чумакова РАН, а также однокомпанентные препараты "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н".