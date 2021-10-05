МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Как и прогнозировалось, с началом осенне-зимнего сезона эпидситуация по коронавирусу осложнилась, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Как и прогнозировалось, с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, первым компонентом от коронавируса в России привиты 47,4 миллиона человек, полностью — 42,2 миллиона, повторно и после болезни — 1,9 миллиона.

"На сегодняшний день привиты первым компонентом 47,4 миллионов человек, полностью привиты 42,2 миллионов человек, повторно вакцинированы и вакцинированы после болезни 1,9 миллиона человек", — сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.

Рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября отмечается в 67 регионах России и составил почти 31%, сообщила вице-премьер.

Для достижения коллективного иммунитета в России надо первично привить от COVID еще 35,9 миллиона человек, повторно — 7,6 миллиона, такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова.

"Чтобы достигнуть коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно еще привить первично 35,9 миллиона человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более чем шесть месяцев назад и ревакцинированных более чем шесть месяцев назад — 7,6 миллиона человек", — сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.

Вице-премьер добавила, что "очевидно, что эти цифры подвижны" и зависят от заболеваемости в РФ.

"Они мониторируются в ежедневном режиме", — сказала она.

Сейчас в России выявляется 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом в день, но мы близки к преодолению негативного рубежа в 30 тысяч заболевших в сутки, подчеркнула вице-премьер.

"Сейчас подъем заболеваемости у нас начался с высоких цифр. 20 тысяч ежесуточно и выше. При этом на всех периодах подъема, которые мы переживали, у нас среднесуточный показатель не превышал 30 тысяч. Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа", — сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.

На первом месте в России среди заболевших коронавирусом — граждане старше 65 лет, доля вакцинированных среди них составляет 40,5%, заявила Голикова.

"На первом месте среди заболевших по-прежнему остаются граждане в возрасте старше 65 лет. Мы неоднократно обращали внимание на необходимость особого контроля за гражданами этого возраста, поскольку они наиболее подвержены и заболеваемости, и фатальным исходам. С учетом того, что большинство из них имеют хронические заболевания и находятся на диспансерном учете", — сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.

Она добавила, что сегодня по РФ доля вакцинированных среди граждан 65 лет составляет 40,5%

По ее словам, лучшие показатели по вакцинации по данной возрастной категории демонстрируют Чечня, Белгородская, Тюменская области, Тыва, Мордовия.

Кратно возросла заболеваемость коронавирусом детей, причина в самолечении, отметила вице-премьер.

"Кратно, к сожалению, по сравнению с прошлым годом у нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременном обращении к врачам и самолечением родителей. К сожалению, эти факты имеют место быт", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Максимальная доля всех случаев заболеваний приходится на коронавирус, протекающий в форме ОРВИ, заявила она.

"В разрезе клинических форм максимальная доля случаев приходится на COVID-19, протекающий в форме острых респираторных вирусных инфекций. При этом заболеваемость выше в 4,8 раза, чем фиксировалась в сентябре прошлого года", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Кроме того, по ее словам, в этом году уже в летние месяцы стали фиксировать заболеваемость гриппом, чего не было в прошлые периоды и в прошлом году.

ПРи этом Голикова отметила, что правительство РФ выработало меры по борьбе с COVID в России без локдауна.

"В складывающихся условиях и оценивая ситуацию правительством РФ совместно с регионами, мы вчера проводили такое совещание, обсужден ряд мер, который направлен исключительно на максимальную защиту нашего населения от новой коронавирусной инфекции, на сокращение показателей смертности, а также обеспечение функционирования экономики и социальной сферы без локдауна", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"При этом меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и должны вводиться с учетом заключения и решений главных санитарных врачей регионов РФ, а в отдельных случаях — главного санитарного врача России", — добавила она.

Вице-премьер подчеркнула, что в субъектах РФ могут вводиться ограничения при росте заболеваемости COVID-19 в отдельных муниципалитетах.

"При этом меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и должны вводиться с учетом заключения и решений главных санитарных врачей регионов РФ, а в отдельных случаях — главного санитарного врача России", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Какие это меры, кроме известных традиционных. Остановлюсь на некоторых из них. Первое — это введение ограничительных мер при росте заболеваемости в отдельных муниципалитетах с предоставлением федеральной поддержки малым и средним предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям", — отметила она.

Регионы могут объявить свою территорию свободной от COVID-19, таким регионам могут предоставляться гранты, отметила Голикова.

"Принятие постановления правительства РФ, регулирующего порядок присвоения регионам статуса "территория, свободная от COVID-19" с последующим стимулированием регионов, предоставлением грантов, которые будут направляться на решение региональных проблем по предложениям населения, проживающего на соответствующей территории и с возможностью аналогичного установления статуса внутри региона для муниципальных образований", — сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Вице-премьер рекомендовала регионам допускать граждан на мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни.

"Рекомендация регионам страны по введению мер по допуску граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или ранее перенесенное в течение не более шести месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией с возможностью повышения лимита массовых мероприятий до 70% в закрытых помещениях", — сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

Сроки тестирования россиян на коронавирус должны быть сокращены с 48 до 24 часов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Сокращение сроков получения результатов тестов на COVID-19 до 24 часов. Вы помните, вашим поручением некоторое время назад мы вводили 48 часов от момента поступления материала в лабораторию", — сказала Голикова.

Вице-премьер заявила, что проведет дополнительное совещание с регионами по мерам по борьбе с коронавирусом.

"Завтра я планирую провести совещание со всеми руководителями регионов, чтобы дополнительно обсудить складывающуюся ситуацию (с коронавирусом — ред.) и принять меры по реагированию на нее", — сказала она на совещании у президента РФ.

Власти РФ дали поручения регионам в короткие сроки вакцинировать от гриппа детей и тех, кто вакцинирован от COVID или перенес его, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В этом году уже в летние месяцы мы стали фиксировать заболеваемость гриппом, чего не было в предыдущие периоды и в прошлом году. Поэтому мы уже сейчас дали такие поручения регионам и еще раз обращаем на это внимание, на то, что необходимо в достаточно короткие сроки вакцинировать детское население, а также граждан, которые уже провакцинировались от ковида или перенесли болезнь новой коронавирусной инфекции", — сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.