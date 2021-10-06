МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Оъявление локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В России зафиксирован новый максимум смертей с COVID-19 за сутки

По его словам, все субъекты РФ в соответствии со своими полномочиями принимают ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. "Но, конечно, в приоритете все-таки точечные меры, потому что уже наработана определенная методика", — уточнил Песков.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, число случаев COVID-19 в РФ за последние сутки выросло на 25 133 до 7 662 560. При этом в стране зафиксирован очередной максимум смертей от коронавируса — 929.