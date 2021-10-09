МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки зарегистрирован в РФ — 968 случаев, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Вирусолог рассказал, работают ли вакцины от коронавируса

Предыдущий максимум был зафиксирован 8 октября, тогда было зафиксировано 936 смертей.

За весь период пандемии по России умерли 215 453 человек, — говорится в сообщении. В частности, в Москве за сутки скончались 70 человек, в Санкт-Петербурге — 61, в Свердловской области — 48.

Общее число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 29 362, до 7 746 718, сообщили в опрештабе. Темп прироста составил 0,38%. COVID стал основной причиной смерти 38,6 тысячи россиян в августе

В столице впервые с начала июля число случаев COVID за сутки превысило 6 тысяч, в Санкт-Петербурге выявлено 2717 случаев, в Подмосковье — 1689. Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области — 21, Ненецком автономном округе — 16, Чукотском автономном округе — 15. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составляет 0,17%.

За сутки выписаны 21 049 человек, за все время — 6 840 845. В частности, в Москве выписан после COVID-19 2211 пациент, в Санкт-Петербурге — 1878, в Подмосковье — 1395.