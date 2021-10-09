МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 в Москве впервые с начала июля превысило 6 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В России зафиксирован очередной максимум смертей от COVID-19

Столица остается на первом месте по суточному приросту заболеваемости коронавирусом.

В Москве за последние сутки был выявлен 6001 случай COVID-19, в Санкт-Петербурге — 2717, в Подмосковье — 1689.

Число случаев COVID-19 по всей России за сутки выросло на 29 362, до 7 746 718, говорится в сообщении.