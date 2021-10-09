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https://1prime.ru/health/20211009/834920967.html
Число случаев COVID-19 в Москве превысило шесть тысяч
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Число новых случаев COVID-19 в Москве впервые с начала июля превысило 6 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Столица остается... ПРАЙМ, 09.10.2021
общество , здоровье, новости, оперштаб по борьбе с коронавирусом, москва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 в Москве впервые с начала июля превысило 6 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Столица остается на первом месте по суточному приросту заболеваемости коронавирусом.
В Москве за последние сутки был выявлен 6001 случай COVID-19, в Санкт-Петербурге — 2717, в Подмосковье — 1689.
Число случаев COVID-19 по всей России за сутки выросло на 29 362, до 7 746 718, говорится в сообщении.