МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Введение штрафов за отказ от вакцинации — это "нереальная" инициатива, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его мнению, такая мера противоречит "социальному характеру" россйского государства, закрепленному в конституции.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил штрафовать уклоняющихся от вакцинации против коронавируса россиян, чтобы снизить финансовую нагрузку на государственное здравоохранение.
"Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране", — сказал Песков.
https://1prime.ru/health/20211011/834934989.html
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