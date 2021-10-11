МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Введение штрафов за отказ от вакцинации — это "нереальная" инициатива, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле возмутились низкими темпами вакцинации в России

По его мнению, такая мера противоречит "социальному характеру" россйского государства, закрепленному в конституции.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил штрафовать уклоняющихся от вакцинации против коронавируса россиян, чтобы снизить финансовую нагрузку на государственное здравоохранение.

"Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране", — сказал Песков.