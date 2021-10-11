МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Чтобы снизить финансовую нагрузку на государственное здравоохранение, нужно штрафовать ежемесячно уклоняющихся от вакцинации против коронавируса россиян, предложил в эфире радио "Говорит Москва" вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

"Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации", — сказал собеседник СМИ.

По мнению Лукашева, следует штрафовать тех, кто подвержен заражению коронавирусом, на сумму в 5 тысяч рублей.