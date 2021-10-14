МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил проект постановления правительства о продлении сроков проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря 2021 года и увеличении количества разыгрываемых призов, соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Песков рассказал, когда Путин ревакцинируется от коронавируса

Указывается, что проект постановления разработан в целях скорейшего достижения коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции. "Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в постановление в части: продления срока проведения стимулирующего мероприятия до 31 декабря 2021; изменения количества проводимых за период стимулирующего мероприятия розыгрышей денежных призов с двух до четырех раз; изменения количества денежных призов с 1 тыс. до 2 тыс", — говорится в пояснительной записке к документу.

Правительство России в августе утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Мероприятие планировалось проводить с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает "Гознак". В розыгрыше призов могут принять участие граждане старше 18 лет. За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, определит победителей, которые получат по 100 тысяч рублей.