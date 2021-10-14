МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В ситуации, когда инфраструктура не сможет справиться с потоком больных коронавирусом, могут быть введены жесткие меры в борьбе с пандемией, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков рассказал, когда Путин ревакцинируется от коронавируса

Он отметил, что последние годы в России нарабатывался определенный опыт, вся медицинская инфраструктура страны мобилизована.

Помимо этого, с каждым днем увеличивается количество технологий и протоколов лечений коронавируса.

"Медицинская инфраструктура мобилизована. И, конечно, сейчас больше и технологий лечения, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей, поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлебывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться, но, конечно же, предстоит существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинированная", — отметил пресс-секретарь.

В регионах, где ситуация приближается к критической, и возможности региональной системы здравоохранения не позволяют оказывать помощь больным, власти принимают иные решения.

Ранее Песков осудил тех, кто отказывается от вакцинации. Не делать прививку от коронавируса — безответственно.

"Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться, продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости. Это действительно безответственно — не делать прививку. Это убивает", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, какой в Кремле видят выход из ситуации на фоне нового рекорда по смертности от коронавируса.