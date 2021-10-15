МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор сократил время проведения анализа на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию, документ с соответствующим постановлением главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции: срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", — говорится в тексте документа.