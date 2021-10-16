Вице-премьер РФ Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и карты по эпидситуации
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в целом по России и по отдельным регионам. Данные будут отображаться на портале стопкоронавирус.рф и обновляться еженедельно на основе накопленных данных по вакцинации.
Данные о вакцинации включают две графы: "Вакцинация первым компонентом" и "Полностью законченная вакцинация", уточнила Голикова. По ее словам, эта информация позволит россиянам самостоятельно оценить эпидемиологическую ситуацию в своем регионе и в других субъектах, что может быть полезно при планировании путешествия.
На тепловой карте будет пять цветов, обусловленных следующими критериями:
- заболеваемость на 100 тысяч населения;
- охват тестированием на 100 тысяч населения;
- уровень коллективного иммунитета;
- занятость коек с ИВЛ;
- загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.
Так, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием; зеленый цвет — менее 30 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения в среднем за неделю и достигнуты четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.
По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в РФ оценивается в 45%. По состоянию на 15 октября первый компонент вакцины от COVID-19 в России был введен 51 миллион раз, оба компонента — 47,5 миллиона раз.
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 61%, в Подмосковье — 64%, свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф.
https://1prime.ru/health/20211016/834973660.html