МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В России в последние месяцы фиксируются достаточно высокие показатели смертности от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-24". В России запустили счетчик вакцинации от COVID-19

По данным оперштаба, за последние сутки в РФ было выявлено 1002 смерти от COVID-19, что является максимумом за всю пандемию.

"На сегодняшний день основным профилактическим средством, которое помогает защитить человека и помогает избежать фатального исхода, — это вакцинация", — напомнила Голикова.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и КовиВак". Все препараты находятся в доступе для граждан РФ, омтетила вице-премьер.