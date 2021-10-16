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Голикова сообщила о высокой смертности от COVID в России
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В России в последние месяцы фиксируются достаточно высокие показатели смертности от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-24". По... ПРАЙМ, 16.10.2021
общество , здоровье, новости, татьяна голикова, пандемия, covid-19
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В России в последние месяцы фиксируются достаточно высокие показатели смертности от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-24".
По данным оперштаба, за последние сутки в РФ было выявлено 1002 смерти от COVID-19, что является максимумом за всю пандемию.
"На сегодняшний день основным профилактическим средством, которое помогает защитить человека и помогает избежать фатального исхода, — это вакцинация", — напомнила Голикова.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и КовиВак". Все препараты находятся в доступе для граждан РФ, омтетила вице-премьер.