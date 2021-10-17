МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Компании стали тратить меньше денег на закупку средств защиты от COVID-19 за год, показало исследование HeadHunter, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Экспорт вакцин из России превысил $700 миллионов

Согласно полученным данным, в течение 2020 года затраты на закупку таких средств в расчете на одного сотрудника исходя из среднесписочной численности персонала в 41% компаний составляли от 5 до 10 тысяч рублей, в 2021 году число компаний, которые тратят эту сумму, снизилось в два раз, до 22%.

В текущем году затраты почти половины (42%) компаний составляют от 1 до 5 тысяч рублей. Количество компаний, которым покупка средств защиты от COVID-19 обходится на сумму свыше 10 тысяч рублей, за год практически не изменилось: в 2020-м таких компаний было 37%, в 2021-м — 36%.

Как показало исследование, в каждой третьей (в 2020-м — 30%, в 2021-м — 33%) компании количество выданных больничных листов по новой коронавирусной инфекции составило в среднем от 1 до 10 штук. За год снизилось число компаний, в которых было выдано от 10 до 20 больничных по COVID-19: в 2020-м это была каждая пятая компания (19%), в 2021-м – каждая шестая (15%). Выросло число компаний, сотрудникам которых не было выдано ни одного больничного по COVID-19, с 22% в 2020-м до 30% в 2021-м. Россиянам объяснили, чем "КовиВак" отличается от "Спутника V"

При этом большинство больничных по COVID-19 по-прежнему выдается на срок от 7 до 14 дней – в 2020 году так было у 57% компаний, в 2021-м — у 63%. Немного снизилось число больничных на срок от 14 до 21 дня – с 38% до 32%. Лишь каждый двадцатый больничный (5%) выдается на срок до 6 дней.

Самая распространенная сумма выплат по больничным по заболеванию COVID-19 – до 50 тысяч рублей (в 2020-м – 29%, в 2021-м – 42%). Доля выплат от 100 до 200 тысяч рублей за год выросла с 19% до 26%, а от 200 до 0,5 миллиона – с 19% до 21%. В прошлом году с суммой выплат от 0,5 миллиона до 1 миллиона сталкивалась почти каждая десятая из опрошенных компаний (9%), в текущем – лишь каждая двадцатая (5%).

Исследование проводилось с 4 сентября по 7 октября 2021 года среди представителей компаний-работодателей, публикующих вакансии на hh.ru.