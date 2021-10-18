МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Новый максимум выявленных за сутки случаев COVID-19 установлен в РФ — 34 325, число выявленных случаев за все время пандемии превысило 8 миллионов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 34 325 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 821 (8,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время пандемии в стране зарегистрировано 8 027 012 случаев заболевания. Темп прироста превысил 0,43%. Гинцбург предположил, как будет названа вакцина от коронавируса для детей

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 6823, Санкт-Петербурге — 3097, Подмосковье — 2768, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 6823, 2. Санкт-Петербург — 3097, 3. Московская область — 2768", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 16 431 человек после COVID-19, за все время — 7 017 055, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 431 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 7 017 055", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 3237, Подмосковье — 1684, Нижегородской области — 561.

За сутки в России подтверждены 998 смертей с COVID-19, за все время — 224 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 998 смертей… За весь период по России умерло 224 310 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 69, Санкт-Петербурге — 67, Краснодарском крае — 38.