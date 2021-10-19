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Власти направят 69 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
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Власти направят в регионы 69 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить... ПРАЙМ, 19.10.2021
общество , здоровье, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Власти направят в регионы 69 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить распространения COVID-19 до критической точки, подчеркнул он. Для этого, по словам российского премьера, важно соблюдать санитарные требования и сделать прививку.