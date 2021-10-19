МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Власти направят в регионы 69 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить распространения COVID-19 до критической точки, подчеркнул он. Для этого, по словам российского премьера, важно соблюдать санитарные требования и сделать прививку.