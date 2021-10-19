МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выслушивает доклады оперштаба и кабмина по эпидситуации, как только он примет решение о необходимости вводить нерабочие дни, Кремль его опубликует, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем", — сказал Песков журналистам.