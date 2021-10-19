МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться, Уровень иммунитета к COVID в РФ составляет чуть более 45%, это отражается на показателях смертности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В связи с этим она предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Отрасли, закрытые на период нерабочих дней, должны аккуратно открываться после 7 ноября.

"Предлагается первое — обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни ", — сказала она.

Для ряда регионов со сложной эпидемиологической ситуацией вице-премьер предложила предусмотреть нерабочие дни с 23 октября. Кроме того, она рекомендовала субъектам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о соблюдении самоизоляции. Минздрав сообщил о напряженной ситуации с COVID-19 в шести регионах

По ее словам, одновременно нужно ввести допуск на отдельные объекты вакцинированных и переболевших коронавирусом при предъявлении QR-кодов.

Кроме того, Татьяна Голикова просит работодателей предоставить сотрудникам 2 выходных дня для вакцинации от коронавируса, а также перевести невакцинированных граждан 60+ на удаленку на месяц, чтобы они могли привиться от COVID-19.

Вице-премьер предложила обеспечить контроль за соблюдением всех принимаемых ограничительных мер по COVID-19.