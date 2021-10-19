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Песков рассказал о планах перехода Кремля на удаленку
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Сотрудники администрации Кремля не планируют переходить на удаленный формат работы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ПРАЙМ, 19.10.2021
общество , здоровье, новости, дмитрий песков, пандемия, удаленный режим работы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Сотрудники администрации Кремля не планируют переходить на удаленный формат работы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.