МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Решение регулятора Евросоюза о применении российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" может быть принято в январе-марте 2022 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал: фонд рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит "Спутник V" в ближайшие пару месяцев. Он отмечал, что организация подтвердила рассмотрение "Спутника V" и процесс вышел на финальную стадию.

"Решение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) до конца текущего года сейчас совершенно невозможно", — цитирует Рейтер источник.

Собеседник агентства отметил также, что если необходимая информация будет получена до конца ноября, то "регулятор вполне может принять решение в первом квартале следующего года".

В России сейчас зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V".