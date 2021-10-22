МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Новые коронавирусные ограничения, скорее всего, не окажут большого влияния на российскую экономику, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина прокомментировала инфляцию в России

"Те ограничения, которые сейчас объявлены, на наш взгляд, будут иметь ограниченное влияние, ну такое, не очень, наверное, большое влияние. Конечно, много будет зависеть от того, как дальше будет развиваться эпидемическая ситуация, и какие меры будут приниматься. Здесь, безусловно, здоровье людей — это главный приоритет", — сказала глава ЦБ.

"При этом в прогнозе мы пока это не учли. Мы даже обсуждали это, потому что у нас не было возможности учесть, меры были буквально недавно объявлены. Но вот такая качественная оценка, на наш взгляд, все-таки, что влияние будет небольшим", — уточнила она.

"И на фоне проводимой денежно-кредитной политики мы пока не видим, что это приведет к тому, что экономика будет расти ниже потенциала. Да это скажется на определенном наборе отраслей, прежде всего, в секторе услуг, где и так не по всем секторам у нас было восстановление до доковидного тренда. Просто это восстановление будет более медленным", — добавила Набиуллина.

Тем не менее, по словам Эльвиры Набиуллиной, вводимые в России коронавирусные ограничения теперь оказывают проинфляционное влияние.

"Должна отдельно остановиться на вводимых сейчас противоэпидемических ограничениях. Прошлой весной мы полагали, что ограничения приведут к сильному сокращению спроса, то есть создадут дезинфляционные риски. Во втором квартале 20-го года так и случилось. Но опыт последующих волн пандемии показал, что спрос все в меньшей степени подвержен ограничениям, а вот предложение сокращается из-за приостановки работы предприятий. Мы считаем, что теперь влияние ограничений скорее проинфляционное", — сказала Набиуллина.

"Основной негативный эффект придется на отрасли, непосредственно зависящие от ограничений, прежде всего, сферу услуг. Правительство ввело меры поддержки для наиболее уязвимых сегментов экономики, прежде всего, малого и среднего бизнеса и его сотрудников. Банк России со своей стороны выделил лимит: 60 миллиардов рублей в рамках спецмеханизма рефинансирования со ставкой 4% для банков, которые на льготных условиях будут кредитовать попавший под ограничения малый и средний бизнес. Мы также выпускаем рекомендации банкам и микрофинансовым организациям идти навстречу тем заемщикам, физлицам и предпринимателям, которые нуждаются в реструктуризации кредита", — добавила глава ЦБ.