МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Более половины опрошенных проведут большую часть нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября дома, при этом четверть граждан планирует подрабатывать, а еще почти 18% задумали съездить к родным и близким, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Минпромторг опроверг сообщения о выходе рекомендаций регионам по QR-кодам

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

"Около 24,1% граждан России намерены подрабатывать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Еще 17,9% россиян планируют навестить родных и близких, 14,9% — отправиться в путешествие, а 5,6% собираются заняться самообразованием. Примерно 3,2% респондентов надеются, что в нерабочие дни они смогут посетить культурно-досуговые мероприятия и учреждения по QR-коду", — выяснили эксперты. Между тем больше трети населения (34,3%) не строят конкретных планов на предстоящие выходные и просто хотят провести время за отдыхом, указали эксперты. В Крыму ужесточили ограничительные меры для туристов

При этом более половины (56%) проведут большую часть нерабочих дней дома, а примерно 29,1% поедут на дачу. Почти каждый десятый опрошенный (9,4%) решил отправиться в путешествие по России, а 5,5% — либо задумываются о поездке за границу, либо уже купили билеты.

Кроме того, каждый четвертый гражданин (26%) собирается последовать рекомендациям Роспотребнадзора и ограничить число контактов в период с 30 октября по 7 ноября, а оставшиеся 74% не готовы чётко соблюдать эти рекомендации. Примерно половина участников опроса (48,5%) допустила, что во время вынужденных каникул будет чаще обычного совершать покупки в онлайн-магазинах и пользоваться услугами курьерских служб. По мнению 39,1% опрошенных, их потребительские привычки не изменятся. Остальные 12,4% респондентов затруднились с ответом.

Исследование проводилось в октябре среди 5 тысяч совершеннолетних граждан России во всех субъектах РФ.