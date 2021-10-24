ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября дома. В России на нерабочей неделе закроют учреждения культуры

Главная задача на сегодняшний день — сократить количество контактов, добавила она в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома!" — сказала Попова журналисту Павлу Зарубину.

Глава Роспотребнадзора посоветовала гражданам РФ бережно относиться к своему здоровью и сократить количество контактов, чтобы успешно подойти к новогодним праздникам и "хорошо встретить Новый год".

Попова посоветовала использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку от COVID-19.

"И вот эти 7 дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение (коронавируса — ред.). Другого нет", — подчеркнула она.

"Вирус на то и вирус — он пришел, он заразный, он опасный, и он непредсказуемый", — добавила Попова.

В среду 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года", целью которого является недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. При этом регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до и после этих дат.