Глава Роспотребнадзора Попова призвала россиян провести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября дома
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября дома.
Главная задача на сегодняшний день — сократить количество контактов, добавила она в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома!" — сказала Попова журналисту Павлу Зарубину.
Глава Роспотребнадзора посоветовала гражданам РФ бережно относиться к своему здоровью и сократить количество контактов, чтобы успешно подойти к новогодним праздникам и "хорошо встретить Новый год".
Попова посоветовала использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку от COVID-19.
"И вот эти 7 дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение (коронавируса — ред.). Другого нет", — подчеркнула она.
"Вирус на то и вирус — он пришел, он заразный, он опасный, и он непредсказуемый", — добавила Попова.
В среду 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года", целью которого является недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. При этом регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до и после этих дат.
https://1prime.ru/health/20211024/835024902.html