2021-10-20T17:26:00+03:00
2021-10-20T17:26:47+03:00
2021-10-20T17:26:00+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20211020/835002007.html
Путин подписал указ о нерабочих днях
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября, сообщается на сайте Кремля. "Президент подписал Указ "Об установлении на территории... ПРАЙМ, 20.10.2021
макроэкономика, общество , здоровье, экономика, новости, владимир путин, россия, выходные, пандемия коронавируса
https://1prime.ru/images/83424/10/834241066.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83424/10/834241066.jpg
https://1prime.ru/images/83424/10/834241065.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83424/10/834241065.jpg
https://1prime.ru/images/83424/10/834241053.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83424/10/834241053.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября, сообщается на сайте Кремля.
"Президент подписал Указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года", — сообщается на сайте.