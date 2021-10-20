МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября, сообщается на сайте Кремля.

"Президент подписал Указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года", — сообщается на сайте.